Soovitus president Karisele: muutke Ukraina kolleegilt õppides uusaastakõne tänapäevaseks ja mõjusaks

Maailma riigijuhide uusaastakõned jagunevad kaheks: vanamoodsad ning tänapäevased. President Alar Karis jätkas eile oma eelkäijate traditsiooni, mille kohaselt uusaastakõne esitus kuulub 20. sajandisse. Soovitan presidendi tiimil vaadata inspiratsiooni saamiseks üle Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskõi eilne kõne, et järgmisel aastavahetusel kõne esitlusviisiga lõpuks 21. sajandisse kolida.

Riigipea või valitsusjuhi uusaastakõne on poliitika tegemise žanr, mis on paljudes riikides oluline nii rahvale kui riigijuhtidele. See üks aasta enim vaadatud ja kõige mõjukam esinemine ütleb palju nii kõnet pidava tipp-poliitiku kui tema riigi kohta. Seepärast vaatasin läbi mõned maailma tipp-poliitikute uusaastakõned ning soovitan neid selle loo lugemise vahele vaadata ka teil.

Tuim teksti ettelugemine versus elav pilt?