Tagantjärele mäletavad kõik eestlased, et esimest korda tõusis sinimustvalge lipp pärast Eesti taasiseseisvumist olümpiamängudel masti Erika Salumäe auks 1992. aastal Barcelonas. Aga pool aastat varem oli Albertville’i taliolümpial võimalus see au endale saada Calgary olümpiapronksil Allar Levandil.

Kui palju mõjutas sinu võistlust üldrahvalik medalilootus?

Allar: See on müstiline väljend – „kõik ootasid“! Sellega on nii, et pressi peale panemine toimub tõenäoliselt kuskil ajakirjandusmaastikul, kus arutatakse nendel teemadel. Ootused ja lootused on tihti ootajate ja lootjate endi peades.