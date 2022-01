Martin Laine: tühistamiskultuurist tuututamine on demagoogia, mis eksisteerib vaid Ülle Madise peas

Tühistamiskultuur on fiktsioon. Sellest tuututamine kujutab endast enamasti odavat katset kedagi piinlikus olukorras ohvrina näidata ning oma eksimusi ideoloogiasõjast tekkiva müraga varjutada. Jah, ma räägin õiguskantslerist.

Kõlvatuste taunimine tagab ühiskonnas elementaarsed sotsiaalsed normid ja nii on inimkond toiminud aastatuhandeid. Kas tõesti on ideaalne ühiskonna ja „õigusriigi“ suhe utoopia, kus amoraalsetel tegudel puuduvad väljaspool kohtusaali igasugused tagajärjed?

Üleüldine halvakspanu kõlvatuste suhtes ei ole tühistamiskultuur. Nõudlik suhtumine avalike teenistujate suhtes ei ole ühistamiskultuur. Pedofiili persona non grata’ks muutumine on halastamatu karma, kuid mitte tühistamiskultuur.

Milles iva? Õiguskantsler ja lasteõigusvahemees Ülle Madise käis enda vana tuttava, kirjanik Peeter Helme* raamatuesitlusel. Tõsi, see kirjanik on saanud hiljaaegu kriminaalkorras karistada, sest proovis internetis last endaga seksima meelitada (grooming) ning kelkis internetis väikeste tüdrukute vägistamisega (loodetavasti ainult kelkis).