EKSPRESSI ARHIIVIST | Kes on järgmine IT- ja majandusminister Tiit Riisalo? Eesti Ekspress kirjutas juba aasta tagasi, et „asepresident“ läheb Eesti 200ga poliitikasse

Võib-olla oli presidendi kantselei töökultuur mõnele külalisele kummastav – meil rääkisid töistel kohtumistel kõik kaasa. Kadrioru kohtumised jagunesid suures plaanis formaalseteks ja töisteks. Esimestel istutakse, ülikonnad seljas, ja fotograaf pildistab. Teised olid sisulised arutelud. Need ei käinud nii, et kui vabariigi president sisenes tuppa, jäid kõik kantselei töötajad vait. Nii võib-olla tekkiski mulje, et Eesti Vabariigil on mitu presidenti. Nii see kindlasti ei olnud! Eestile on kombeks üks president korraga.