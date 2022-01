Euroopa on tugevam, kui ta arvab

Euroopa Liit ei pea nuputama, miks siinse maailmajao asju ei ajanud neutraalses Genfis mitte kollektiivne Brüssel, vaid needsamad jõud, mis on määratlenud Euroopa julgeolekuruumi juba ligi kolmveerand sajandit.

Jah, täna räägivad Brüsselis venelastega ka eurooplased, ent üksnes need, kes on otsustanud saada USA juhitud NATO liikmeks. Sest julgeoleku üle otsustavad need, kes sellega päriselt tegelevad.

Olgugi et riikide ühendus, pole Euroopa Liidul oma piirkonna julgeoleku suhtes seisukohta – kui pidada seisukohaks ideede kõrval ka reaalset tegevust. Ja et see arusaamine praegu tagumikust naksab, võiks olla viimane äratuskell – ainult pehme jõuga üht maailmajagu ei juhi.