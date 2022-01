Lauljatar Hanna Pruuli (40) ja kinnisvaraärimehe Ander Ildi (46) abiellumine 2003. aastal tõotas muinasjutulist elu. Kokku oli saanud unistuste paar.

Abikaasa toetusel püüdis Hanna, artistinimega Hannah, läbi lüüa lauljana Inglismaal. 2008. aastal oli hoog nii sees, et Hannah tunnistas otsesaates Briti telekanalile NutsTV, et tal „pole Eestimaal konkurenti, kuna on oma kodumaal laulja number üks“.

See võis olla väike liialdus, ent aasta lõpus astus Hannah ­Jason ­Donovani kontserttuuril superstaari külalisesinejana üles kaheksa­teistkümnes Inglismaa linnas.

Samal ajal ajasid kuulsat abielupaari taga Kadrina valla ametnikud.