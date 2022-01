Taavi Veskimägi reageerib kriitikale: ülekoormustasu vähendab tarbija võrgutasu

Ülekoormustasu pole Eesti ega Eleringi välja mõeldud, sama süsteem kehtib kogu Euroopas. Elekter on Euroopa ühisturu kaup ja peab saama liikuda vabalt Gibraltarist Nordkapini. Selleks on ehitatud riikidevahelised ühendused, võimaldamaks madalama hinnaga piirkonnast müüa energiat kõrgema hinnaga piirkonda. Kui ühendusvõimsust on piisavalt, siis hinnad võrdsustuvad. Kui ülekandevõimsusi ei ole piisavalt, tekib nö ülekoormus ning hinnad ei saa kahe börsipiirkonna vahel ühtlustuda. Ülekoormustasu mehhanismi kohaselt maksavad elektribörsid ülekandesüsteemi halduritele igal tunnil hinnaerinevuse korral ülekoormustasu.

Sellel ülekoormustasu kogumisel on kindel eesmärk riikidevaheline pudelikael kõrvaldada. Näiteks Elering kasutab ligi 74 miljonit eurot ülekoormustasu sünkroniseerimise investeeringuteks ja see võimaldab realiseerida 300 miljoni eurose sünkroniseerimise suurprojekti tarbija võrgutasu sentigi suurendamata. Kui meil ülekoormustasu kasutada poleks, tuleksid need 74 miljonit elektritarbija taskust.

Ülekoormustasu raha ei ole Elering kasum, see läheb eraldi „potti“, mille üle teostab järelvalvet Konkurentsiamet ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt uute võrguinvesteeringute finantseerimiseks.

Möödunud aastal käivitunud Eesti-Läti kolmas elektriühendus on möödapääsmatu Eesti sünkroniseerimiseks mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ja uute taastuvenergia tootmisseadmete võrguga liitmiseks. Ka see investeering on hea näide, kuidas Elering kasutas ülekoormustasu. Eesti-Läti kolmanda ühenduse ehitustöid rahastati 65 protsendi ulatuses Euroopa Liidu toetusest ja ülejäänud osa kattis just ülekoormustasu. Eesti elektritarbijad tänu sellele võrgutasu kaudu uue ühenduse rahastamisse panustama ei pidanud. Kui teeme otsuse Estlink 3 ehitamiseks, kasutame ülekoormustasu ka selle investeeringu finantseerimiseks.