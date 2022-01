Eesti Panga president Madis Müller: Miks kasvavad hinnad nii kiiresti ja kui kaua veel?

Hinnatõus on viimastel kuudel olnud ebameeldivalt kiire, detsembrikuus ületasid tarbijahinnad Eestis aastatagust juba 12 protsendi võrra. Nii kiire hinnatõus tekitab paljudele inimestele ja ettevõtetele raskusi. Aga lisaks tekivad küsimused ka keskpanga kui raha väärtuse hoidja rollist ja sammudest, mida meil Eestis on võimalik hinnatõusu leevendamiseks astuda. Sellest on tähtis rääkida, sest keskpanga ja valitsuse rolli ja poliitikahoobade väär tõlgendamine võib viia ebamõistlike ootuste ja majanduspoliitiliste valikuteni.