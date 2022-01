GUUD, BÄÄD JA NÄDALA SÕNA | Ühistranspordi-perverdid, kannatame koduni ära!

PESUKARU EESTI METSAS Teda on vaid üks, niisiis pole ohtlik. Ja tore on mõelda, et megavedamise korral võid metsas jalutades pesukaru kohata. S*tu ruttu, pesukaru tuleb!

MEIE NAISSPORTLASED Kaia ­Kanepi ja Kelly Sildaru edu rahvusvahelistel võistlustel teeb kas või natukeseks ajaks meele rõõmsaks ja annab lootust, et heade uudistega polegi lõplikult kööga.

ÜHISTRANSPORDI-PERVERDID Just võeti üles video sellest, kuidas üks meesterahvas Tallinna-Kehra rongis eneserahuldamisega tegeles. Lugupeetud kiimakotid, kannatame koduni ära, õudselt ebameeldiv on.

PEENIKESE KULMUKAARE COMEBACK No ei ole need liiga kitsad karvased triibud silmade kohal kuigi kaunid ega pilkupüüdvad. Korralik tugev kulm lisab näole iseloomu – seda teadsid juba nii Frida Kahlo kui Leonid Brežnev!

NÄDALA SÕNA: LOOMENOMENKLATUUR „Õigesse“, institutsionaalselt heaks kiidetud loomeeliiti kuuluvad loovisikud, kes pälvivad pidevalt Kultuurkapitali toetusi, erinevaid riiklikke stipendiume ja auhindu – üks lõpeb, teine algab. Loomenomenklatuur teab ja otsustab, kelle nad endi sekka võtavad, kes on lisaks neile „õige“, kellele võib anda „riigiraha“. Vaata ka loomepalavik, tippude tipp, kunstielu aeglustamine, „Minu auhinnad“, mõisa köis, las lohiseb, kultuurieliit, riigilavastaja, loomepuhang, taie, ajakiri Looming, jooming, klaviatuur, nokkloom, nominendid, nomen est omen, nom-nom, klaköör, ekleer.