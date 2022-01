Rahaline toetus vaesele emale arendab lapse aju

Kui lapsed said aastaseks, tehti neile elektroentsefalograafiline uuring (EEG). See laseb mõõta peaaju elektrivõnkumisi. Selgus, et neil väikelastel, kelle emad said rohkem raha, oli ajuaktiivsus suurem. Ajuaktiivsuse tase on seotud laste hilisema kognitiivse arenguga.

Rohkem saab uuringust lugeda teadusajakirjast Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.