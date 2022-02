Terviseamet ja Ravimiamet liidetakse, üle vaadatakse ka Tervise Arengu Instituudi ülesanded

Enne suvepuhkusi on kavas Riigikogule üle anda ettepanek liita Terviseamet ja Ravimiamet, mis tegelevad kohati „samasuguste funktsioonidega samal turul“.

Reformide eestvedajana nähakse Terviseameti uut juhti, keda praegu riik konkursiga otsib. Konkursi kuulutuses vihjataksegi, et uue juhi „peamiseks eesseisvaks oluliseks väljakutseks on ehitada üles võimekas kaasaegne tervishoiusektori juhtimise põhimõtetele vastav organisatsioon“ ja „otsime just Sind, kui oled kogenud tippjuht ning oma senises tippjuhikarjääris olnud oluliste muudatuste edukas eestvedaja“.