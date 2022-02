Kaja Kallasest sai välismeedia lemmik

Eelmise aasta lõpust alates on peaministrit usutlenud arvukalt maailma suurimaid ja mõjukamaid väljaandeid. Riigikantselei poolt Ekspressile edastatud nimekiri on muljetavaldav: The Economist, Le Figaro, BBC (sh raadio ja tele), Financial Times, Associated Press, Reuters, Politico, The Guardian, AFP, Times Radio, Bloomberg, Rootsi riiklik televisioon SVT, SKY News, CNN, Kanada rahvusringhääling CNBC, Wa­shington Post ja Bild.