Börsijuht Kaarel Ots: „Arvad, et elektriarve on kuratlikult suur? Oota, millal tuleb tasuda koroonaarve!“

Koroonaskeptik, vaktsiinivastane või keegi muu – kes sa siis oled?

Ei võta ühtegi silti omaks. Sildistamine mulle ei meeldi.

Kui viirus 2020. aasta alguses tuli, olid kõik paanikas. Vaktsiini pole, ravi pole. Börsid kukkusid. Mõned ettevõtted arvasid, et peaksime börsi kinni panema, kuniks olukord normaliseerub. Siis oleksime tänaseni kinni olnud, sest olukord on täna sisuliselt sama segane kui kaks aastat tagasi.

Öeldakse, et vaktsiinid on päästnud meid veel palju hullemast.



Tegelikult on juhtunud umbes nii: alguses sulle öeldakse, et ­vaktsiini efektiivsus on 95 protsenti. Siis 80 protsenti. Siis 70. Okei, efektiivsust pole, aga vähemalt ei saa sa viirust külge. Või saad küll, aga vähemalt ei anna viirust edasi. Või annad küll edasi, aga vähemalt ei jää haigeks. Või jääd küll haigeks, aga vähemalt ei jää raskelt haigeks. Või – jääd raskelt haigeks küll, aga vähemalt lähed taevasse!

Selline see kommunikatsioon on ju tegelikult olnud. Manipuleeriv, tühistav, pidevat hirmufooni hoidev.

On sind tahetud tühistada?

