Robert Sarv arvati advokatuurist välja

Tegemist on väga haruldase juhtumiga. Otsuse selle kohta, et Sarv ei vasta advokaadile esitatavatele nõuetele, tegi advokatuuri kutsesobivuskomisjon pärast temaga toimunud vestlust.

“Komisjon leidis, et kolleeg ei mõista advokaadi kutse põhiväärtuste olemust ja tähtsust,” ütles advokatuuri esimees Jaanus Tehver Ekspressile.

“Kolleegi tegevus viitas sellele, et tal ei ole õigeid arusaamu advokaadi kutseväärtustest.”

Etteheited korduvas kohatus käitumises

Sarve väljaarvamise taga on pikaajaline rahulolematus tema tööalase käitumisega. Advokatuuri aukohus on arutanud viimastel aastatel korduvalt Sarve suhtes tehtud kaebusi. Aukohtu esimehe ja juhatuse algatusel hakkas mullu suvel tema küsimusega tegelema advokatuuri kutsesobivuskomisjon.

Jutuajamise tulemusel jõudis komisjon järeldusele, et Sarv ei vasta advokaadi kutsesobivusnõuetele.

“Kui selline otsus on tehtud, siis tuleb kolleeg advokatuurist välja arvata,” ütleb Tehver.

Tehver ei toonud Ekspressile konkreetseid näiteid, kuid viitas Sarve poolt kohtu suhtes tehtud lugupidamatuse avaldustele, samuti ebakohastele manöövritele, mis on põhjustanud õigusemõistmise venimist.

“Ta lihtsalt ei teadvusta, miks on reeglid vajalikud,” märgib Tehver. “Ja miks on vaja, et neist peavad kinni kõik advokaadid, sealhulgas ta ise.”