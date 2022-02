Kaikameeste asi on poliitilisi vastaseid nüpeldada. Sõnadega loomulikult, mida jõulisemalt, seda parem. Nad on lärmakad ja aktiivsed, aga ohutud, liiga tõsiselt neid võtma ei pea. Keskerakondlane Jaanus Karilaid on aastaid olnud just selline Keskerakonna kaikamees. Aga mitte enam.

Ta on kerkinud Keskerakonna uue enesekehtestamise üheks keskseks elluviijaks. Sõnad on endiselt jõulised, aga erinevalt varasemast ei ole teistel erakondadel võimalik neid külma rahuga eirata. „Karilaid on täna Jüri ­Ratase usaldusisik,“ nimetavad Keskerakonna konkurendid põhjuse, miks Karilaidu tuleb kuulata.

Ja kuulata on vaja, sest Keskerakond tegi mõned kuud tagasi otsustava käigumuutuse.