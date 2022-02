Kamila Valijeva juhtum - jumal tänatud, et ilmus välja südamehaige vanaisa, mitte mõni Vene koondisse infiltreerunud „bandeeralane“

LAPSE PISARAD: Peking, 17.veebruar. Kamila Valijeva etteaste ebaõnnestub. Eelnevate päevade stress on teinud oma töö. Sportlase kõrval on treener Eteri Tutberidze, kes on tuntud just lapssportlaste tippuviimisega. Või nende ekspluateerimisega.

Foto: David J. Phillip / AP / Scanpix