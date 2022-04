EKSPRESSI ARHIIVIST | Madudesaare kaitsjate soov täitus - Vene sõjalaev läkski na***i

14. aprilli õhtul kinnitasid Vene võimud, et ristleja Moskva on uppunud. Ukrainlaste sõnul põhjustas Musta mere laevastiku lipulaeva hukkumise nende korraldatud raketirünnak. Venelased ise väidavad, et laeval toimus laskemoona plahvatuse tõttu tulekahju ning see uppus pukseerimisel ulatuslike vigastuste tõttu.

Moskva oli üks kahest laevast, mis piirasid sõja esimesel päeval Ussisaart ja mille Ukraina sõdurid pikalt saatsid. Seega täitus 50 päeva hiljem julgete Ukraina võitlejate soov ning Vene sõjalaev läkski tõepoolest n-hhui.

Taasavaldame 28. veebruaril ilmunud loo.

Facebookis avaldatud (ja hiljem Facebooki moderaatorite poolt kustutatud) Aleksandra Smiljanskaja luuletuse "Русский военный корабль, иди нах*й!" viisistas Dnipro elanik Aleksander Sõtšok.

"Inimesed, kes on valmis isegi surmaga silmitsi seistes Putini režiimi pikalt saatma, väärivad imetlust," kirjutab Sõtšok oma Instagrami kontol.