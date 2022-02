Anatoli plaan oli lihtne: ta maandub Kiievis 9. veebruaril, 16. veebruaril tehakse talle bodylift 360 (mitme kehapiirkonna rasvaimu - toim.) ja laseroperatsioon. Anatoliga on kaasas ema Faina, ka talle tehakse iluoperatsioon, kaks päeva hiljem. Neil on Kiievi kesklinna üüritud korter, kus koos taastutakse - kui ema saab kergemini liikuda, peab Anatoli 18-21 päeva voodis lamama. Tema protseduur hõlmab endast rasvaimu mitmest keha piirkonnast, ta kirjeldab, kuidas paar minutitki ringi kõndimist ta keha nõnda üle koormab, et heidab koheselt pikali ja jääb magama. 9. märtsil lendab Anatoli koos emaga tagasi Tallinnasse.

Kõik läks plaani järgi, kuni hakkas sõda.