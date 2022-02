SÕJAPÄEVIK (3. päev) | Venemaa ei edene soovitud tempos

Ukrainas jätkub verine sõda, kuid kohalikud väed on pidanud vastu märksa paremini, kui venelased lootsid või Lääs kartis. Igat hommikut raketitulega alustanud Kiiev on endiselt Ukraina käes ning sealt pole ka lahkunud president Volodõmõr Zelenskõi, kes hoiab rahva võitlusvaimu videoläkitustega sotsiaalmeedias.

Kuid Vladimir Putin on püha viha täis, et pealinn juba võetud pole. Venemaalt ja Valgevenest valgub juurde vägesid ning eesmärk on Kiiev okupeerida ja valitsus elimineerida. Zelenskõi on korduvalt mõista andnud, et vabatahtlikult ta ei lahku.

Venemaa tahab Kiievit



Ehkki juba kolmandat päeva küsib pealinn Kiiev Ukraina vägede käes, kasvatab Venemaa üha enam survet.