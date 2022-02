KIIEVIT OOTAB RASKE ÖÖ: President Zelenskõi teeb 25. veebruari õhtul presidendi residentsi lähistelt oma Facebooki kontole videoülekande, mille sõnum on üks: ees on raske öö, aga riigijuhid ei jäta rahvast ja sõjaväge üksi. All vasakul vabatahtlik kaitsja. Paremal suurelt Kiievi eeslinnas raketitabamuse saanud korterelamu.

FOTO: Kollaaž/AFP/Scanpix