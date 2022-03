INTERVJUU | Brigaadikindral Riho Ühtegi: Venemaal peaks Ukraina okupeerimiseks olema 40kordne ülekaal. Seda neil ei ole

Brigaadikindral Riho Ühtegi (58) juhib kaitseliitu, on enne juhtinud kaitseväe eriüksust, luurepataljoni ja vägesid Afganistanis. Sõjas on kolm komponenti: füüsiline, kontseptuaalne ja moraalne. Ühtegi ütleb, et Venemaa sõjapidamise kaks komponenti logisevad ja moraalselt on Putini väed juba kaotanud.