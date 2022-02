Meie kallis Eesti! Küll lumehelbekesed su päästavad!

Ekspress küsis Eesti peale mõtlevatelt inimestelt, mis on neil vabariigi sünnipäeval hingel. Kuidas teha nii, et Eesti elaks ja õitseks ka oma teisel sajandil? Ja mida need noored õieti sellest Eesti värgist üldse arvavad?