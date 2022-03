ÕNNE VALEM | Venemaa lend number 9525: psühhopaadist riigijuht sooritab laiendatud enesetappu

„Putin on hulluks läinud!“ See on praegu ilmselt kõige levinum seletus Vene agressioonile Ukrainas.

Diktaatori vaimse tervise tegelikku olukorda muidugi keegi ei tea, aga see polegi tähtis. Täpse diagnoosi panek on oluline kõhuvalu või südame rütmihäirete korral, kuid mentaalse seisundi sildistamine meid reaalses elus eriti ei aita. Pole ju vahet, kas Putin oleks psühhiaatrite keeles psühhopaat, nartsissist või steroidide üledoosist agressiivne maniakk, miljonite inimeste elu on ta tuksi keeranud nii või teisiti.

Millest üldse aru saada, et inimene on hulluks läinud?