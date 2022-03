Vaba maailma sümbol: Chaplini-taolise koomiku muundumine sõdivaks Churchilliks

Ma ei tea, kui aktuaalne on see tekst kolmapäeva hommikul. Nurka surutud Vene diktaator võib kirjutamise ja trükis ilmumise vahel jumal teab mida teha. Kui suruda rott nurka, siis ründab elukas nurkasurujat meeleheitlikult. See on Putini lapsepõlvekogemus sõjajärgsest Leningradist, kus ta koos mängukaaslastega maja nuhtluseks olnud rotte taga ajas.

Nurk, kuhu hullunud diktaator on surutud, moodustub kahe seina ristumisest, kus üheks seinaks on läänemaailma otsustavus enneolematult ränkade sanktsioonide kehtestamisel ja teiseks seinaks Ukraina rahva ülimalt visa vastupanu agressioonile. Vastupanu juhiks on riigi president Volodõmõr Zelenskõi, keda võib nüüd juba pidada kogu vaba maailma ikooniks.

Praeguse kriisi ületamise järel saame taas arutada üksikisiksuse rolli ajaloos. Kiievis asuv Ameerika ajakirjanik iseloomustas Zelenskõi tähenduse muutumist tabava lausega: Charlie Chaplinist sai meie silme all Winston Churchill.

Zelenskõi elukäik tõestab, et ükski ilukirjanduslik fantaasia ei suuda ületada tegelikku elu.