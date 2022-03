9aastase Heidi kiri vene lastele: lapsed saavad maailma muuta. Vanemad kuulavad oma lapsi ja poliitikud kuulavad vanemaid

Kallid vene lapsed

Kui minu ema oli minuvanune, kirjutas ta kirja Boriss Jeltsinile ja palus tal lõpetada sissetung Tšetšeeniasse. Ta arvas, et presidendid loevad laste kirju. Aga ta sai teada, et seda nad ei tee. Sellepärast ma kirjutangi kirja teile, vene lapsed.

Kallid vene lapsed. Palun öelge oma vanematele, et nad ütleksid oma poliitikutele, et nad ütleksid teie presidendile, et ta lõpetaks süütute Ukraina laste tapmise. Maailm, kus meie suurena elame, on teistsugune, sest see kuulub meile.