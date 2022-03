Näeme Ukrainas reaalajas inimsusevastaste kuritegude sooritamist. Pommid ja kuulid tapavad süütuid inimesi. Ka lapsi. Sel pole õigustust. Teemal pole kahte külge. On vaid kõige karmim hukkamõist.

Venemaa on rünnanud Ukrainat, aga see pole vene rahva sõda. See on president Putini isiklik võimuiha, mida näeme nüüd oma julmuses ja halastamatuses. Ta on olnud valelik ja salalik. On istunud maailma liidritega pikkade laudade taga ja noogutanud, aga tegelikult selja taga valmistanud ette plaani, mis šokeerib kõiki, kes hindavad inimelu.