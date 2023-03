Epp Kärsin teenis esimese palga Caatri tantsijana: see oli ühe noorpõlve unistuse täitumine!

Olin 14, kui kolisin vanematekodust ära ja läksin rõivadisaineriks õppima ja alustasin iseseisvat elu. See oli minu valik ja olen tänulik selle otsuse eest. Pidin ise hakkama saama, selle rahaga, mis vanemad mulle andsid. See polnud keeruline, sest olen eluaeg olnud pigem kokkuhoidlik ja hoolega raha lugenud. Teiselt poolt olin aga väga elunäljane. See andis tõuke hakata endale lisaraha teenima. Kui Tartus sai kool lõpetatud, suundusin edasi õppima Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivadisaini ja modelleerimise erialale.