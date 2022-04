Mihhail Bulgakovi kultusteose „Meister ja Margarita“ üks meeldejäävamaid stseene on Saatana suur ball, kuhu voorib põrgust kokku kõikvõimalikke jätiseid. Mürgitajate, kägistajate ja valerahategijate närustele hingedele pakub seal suurt kontrasti muinasjutuliselt luksuslik pidumaja, mida ehivad elusad linnud ja loomad, rohked lilled, neegerteenrid ning šampanjabasseinid. Romaani tekstist saame veel teada, et hoonel on marmorist seinad, kollakast kivist sambad, kristallviinamarjakobaraid meenutavad lühtrid ning hiiglaslik kamin, mille „külma haigutavasse kurku oleks vabalt mahtunud viietonnine veoauto“.

Ballistseen pole läbinisti kirjaniku fantaasia vili, vähemalt kui kõrvale jätta saatanlikud ballikülalised.