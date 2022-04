Toyota juhtum. Uhkus ajab upakile, kangus käima käpakile

Nii pompoosset auto­esitlust on harva nähtud. 14. detsembril 2021 tõi Toyota korraga avalikkuse ette 17 uut mudelit – kõik elektriautod. Mida seal kõike polnud: linnasõidukeid, luukpärasid, maastureid, kaubikuid, pikapeid, isegi sportautosid. Nii Toyota kui ka Lexuse märgiga. Täpsemalt öeldes olid need küll kontseptsõidukid või prototüübid, mitte veel seeriaautod, nii et lähiaegadel neid tänaval veeremas näha ei saa. Ühe erandiga – Subaruga koostöös sündinud elektriline linnamaastur Toyota bZ4X peaks tootmisküpseks saama veel tänavu.

Ent toimunu sisuline tähendus jättis uudismudelite arvu tagaplaanile. Piltlikult öeldes leidsid 14. detsembril Tokyos korraga aset maavärin, vulkaanipurse ja hiidlaine. Maailma suurim autotootja tunnistas, et on aastaid ajanud valet poliitikat.