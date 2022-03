Olemata pommirahe all, trügimata põgenikest ummistunud rongijaamades, oli minust siiski saanud Putini psühholoogilise sõja ohver, sest mul olid ukrainlaste läbielamistele kaasa elamisest närvid täitsa läbi. Lisaks veel hirm, et mis meist endist siin Eestis saab.

Hirmutamise eesmärk on vastase vaimu nõrgestamine. Hirmunud, paanikas inimene kaotab enese üle kontrolli, muutub ebakindlaks ja manipuleeritavaks.

Ent ometi on kartmine ka valiku küsimus. Kui oma hirme veidike analüüsida ja need n-ö algosadeks lammutada, selgub, et paljusid asju pole mõtet karta