Palun väga vabandust, vaprad Ukraina inimesed

Paljud ukrainlased on öelnud: ma ei usu siiamaani, et see kõik on päriselt. Nad peavad ennast raputama ja näpistama, et see ei ole halb uni. Et see jampslik sõda, selline arusaamatu julmus, on meie ajal üldse võimalik.

Nii rääkisid ajakirjanikele inimesed, kes on Kiievi metroos külmadel kiviplaatidel veetnud oma kolmanda öö. Maa väriseb, pea kohal plahvatavad pommid. Nii rääkisid inimesed, kes päevade kaupa istuvad lõputus autoderivis, et pääseda oma kodust minema, võimalikult kaugele.

Seda on tundnud lapsed, kes sel pikal teel magavad külmas autos või mõnes nimetus kultuurimajas, poes või võõras lasteaias, kuhu on tehtud ajutine peavari.