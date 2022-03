SAHINAD | USA luure uurib videoid Putinist

Kleebi lipp aknale



Tänase lehe vahelt leiate Ukraina paberlipu. Eile said samasuguse Eesti Päevalehe lugejad. Homme on see Maalehe ja ülehomme LP vahel.

Lipp kleebi aknale, seinale või pane muude sobivasse kohta. Näitame kõigile, et oleme mõtetes Ukraina ja ukrainlastega ning nad ei ole selles jõhkras võitluses vabaduse eest üksi.

Eestisse on jõudnud juba tuhandeid sõjapõgenikke, kes on jätnud kodu ja lähedased. Nad ei tea, kas ja millal saavad tagasi minna. Aidata saab mitmel viisil, aga ka lipp aknal näitab neile igal sammul, et oleme nendega.