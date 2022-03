Samamoodi hoidis Eesti riik Soomes ja Rootsis 56 protsenti diislikütuse varust (102 900 tonni) ning 27 protsenti bensiini varust (17 200 tonni).

Varusid välismaal hoida on odav ja riskid on justkui jaotatud (ärge hoidke kõiki mune ühes korvis!), ent sõja puhul on neid väga raske Eestisse toimetada. Tanker oleks kerge saak.