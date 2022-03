Mees, kes toob sõja reaalajas koju kätte

Veel novembris Twitteris neljale tuhandele inimesele kirjutanud Illjad jälgib praegu säutslas ligi miljon silmapaari. Eesti ajakirjanikudki haaravad kinni tema sõnadest, ta esineb maailma suurtes telekanalites, ja mis olulisim, raporteerib rindelt: ka täna hommikul on Kiiev endiselt iseseisva riigi vaba pealinn.

Ponomarenko on oma lehe kaitseteemade korrespondent. Ta on kajastanud sõda Ukrainas selle algusest 2014. aastal. Tema kodulinn Volnovahha Donetski oblastis on pärast Vene raketituld sisuliselt maatasa. Ja Mariupoli ülikool, kust pärineb tema rahvusvaheliste suhete kraad, on samamoodi venelaste piiramisrõngas ja pommirahe all.