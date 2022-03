Vene noored protestimisest tänasel Venemaal: vahele ei tohi jääda, teist korda politseisse sattudes võib aastateks vangi minna

„Ma tean, et see sõda on meie [Venemaa] süü!“ ütleb mulle Vene päritolu tudeng Maria (nimi muudetud – toim), kulmud murelikult kortsus. Maria on viimase nädala jooksul proovinud aidata nii palju kui võimalik. Alustades rahalistest annetustest Ukraina toetusorganisatsioonidele ja lõpetades selle intervjuuga.