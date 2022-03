Andrei Hvostov: Olgu see Antikristuse või Sauroni tulek, aga võitlus pimeduse ja valguse vahel on alanud

Venemaal ei tohi käimasolevat verevalamist praegu (selle teksti kirjutamise ajal) avalikkuses tähistada sõnaga „sõda“. See käib paragrahvi alla, mis karistab Venemaa föderatsiooni relvajõudude laimamise eest. Sõna keelustamine sünnitas uue folkloori. Lev Tols­toi romaanil „Sõda ja rahu“ peaks putinistlikul Venemaal olema uus nimi: „Erioperatsioon ja rahu“. Ilmselt tuleks 1968. aastal ekraanidele jõudnud Viktor Tregubovitši kultuslik film „Sõjas nagu sõjas ikka“ (muuseas, tegevustik toimub Ukrainas) kandma nüüdsest nime „Erioperatsioonil nagu erioperatsioonil ikka“.

Jah, see on orwelllik maailm. Või siis maailm, mida kirjeldavad Arkadi ja Boriss Strugatski oma romaanis „Asustatud saar“. Veel üks kultuslik teos, täiesti prohvetlik visioon praegusest ja – kardetavasti – tulevasest Venemaast, mis on ülejäänud maailmast ära lõigatud informatsiooniliselt, majanduslikult ja kultuuriliselt ning kus valitsevad Põhja-Korea olud.