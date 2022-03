Laks Eestile. Venemaa võtab Lääneriikide kaubavagunid endale

Eesti Ekspress kirjutas nädal tagasi, et Operail hakkas alles kaardistama, kui palju tema kaubavaguneid asub sõdivates riikides. Teabe nappuse põhjustas Operaili ärimudel. Ettevõte rendib vaguneid välja oma tütarfirma Operail Leasing kaudu ja rentnik teab, kuhu ta need sõidutab. See tähendab, et vagunite Venemaale sattumiseks ei pea Operail ise üldse venelastega äri tegema. „Venemaa ettevõtetele meil vaguneid renditud ei ole ega pole ka kunagi olnud,“ kinnitati firmast. „Meil on kehtivad rendilepingud Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa ja ka Ukraina ettevõtetega.“