Pärtel Piirimäe: Kas Putin on ikka hull? Või oleks hullus hoopis sõja lõpetamine?

Venemaa agressioon Ukrainas on tsiviliseeritud eurooplase jaoks nii uskumatu, et algusest peale on seda saatnud spekulatsioonid, et Putin on hulluks läinud. See on lohutust pakkuv mõte, et maailm võiks olla endine, kui suurriigi etteotsa ei oleks sattunud süveneva hullumeelsuse all kannatav despoot.

Niimoodi mõeldes on ka väljapääs käegakatsutav, sest on ju ainult aja küsimus, millal meditsiinilises mõttes hullumeelne isik tema kaaskonna poolt likvideeritakse või kinnisesse asutusse paigutatakse.

Kahjuks kuulub selline tõlgendus pigem soovmõtlemise valdkonda. On vähemalt kaks asjaolu, mis viitavad, et Putin on jätkuvalt ratsionaalne tegutseja, kellel on koherentne eesmärkide hierarhia ning kes on võimeline tegema kaalutletud otsuseid ehk valima optimaalsed vahendid oma eesmärkide saavutamiseks.