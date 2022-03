Indrek Lepik: Lääs peab suruma Venemaa põlvili, sest lihtsalt midagi muud ei jää üle

Esimene ehmatus on möödas. Elumajadele langevad pommid on kohutavad, aga ei tõmba meil turvalises Läänes enam hinge kinni. Ja ega see Vene sõjamasin ju ülemäära hästi ikka ei liigu ka… Need on ohtlikud mõtted ja tunded.

Kirjutasin jaanuaris, et Euroopa on Vene ohu ees tugevam, kui ta arvab. Tõepoolest ongi. Venemaale kehtestatud sanktsioonid on relv, mida Lääs pole julgenud varem kasutada. Kuid just see julgus ja kiired otsused on Venemaa käpuli surunud. Nii sügavalt, et Kreml on valmis mängima läbirääkimistemängu ja tegema nägu, nagu tahaks ta Kiieviga tõepoolest kokku leppida.

Kuid Venemaa eesmärk on Ukraina hävitada. Kordan: Venemaa eesmärk – tema ainus eesmärk – on vaba Ukraina hävitada.

Kõigepealt prooviti seda ähvardusega.