SÕJAPÄEVIK (23. PÄEV) | Putin vilistati Moskvas välja ja Hiina mängib topeltmängu

Ukraina annab vastulöögi. Nende väed on Kiievi lähiümbruses Vene vägedelt viimase kahe päevaga tagasi võtnud üle 30 küla. Mõkolajivis löödi Vene pealetung tagasi ning ukrainlased on Hersoni suunal läinud vasturünnakule. Kui Venemaa teatas kolmapäeval võidukalt, et nad kontrollivad kogu Hersoni oblastit, siis tänased teated on juba lahingutest Hersoni linna lähiümbruses. Miks see oluline on? Kui Vene väed jäävad Hersonist ilma, on nende varustusliinid Krimmist Mariupolini katki lõigatud.

Täna andis ka Ukraina valgevenelaste vabatahtlike pataljon Kastuś Kalinoŭski – nime saanud valgevene 19. sajandi rahvusliku vabadusvõitleja järgi – videopöördumises teada, et liigub Mariupolit piiramisrõngast vabastama.