Ehkki nad on pingutusi meedias kõvasti pisendanud, oli viimane katse nädala eest väga tõsine. Kaup oli eelmisel nädalavahetusel juhtide vahel sisuliselt lukku löödud.

Jutt jõudis juba erakonna mõjukamate liikmeteni, kes said toetushääli kokku lugeda. Nii mõnigi prominentne isamaalane ja EKRE liige praalis nii siin- kui sealpool piiri, et „asi on purgis“.

Plaan olnud selline, et ...