Sõjapõgenikud leidsid oma hotellitoa ukse vahelt kirja, et tuba tuleb vabastada 31. märtsiks. "Kas meid visatakse välja?"

Ukrainlaste abistamiseks loodud Facebooki grupid kihavad viimastel päevadel postitustest, kus sõjapõgenikud otsivad endale korterit, sest pelgavad väljatõstmist ja tänavale jäämist.

Millegipärast pole ukrainlasteni jõudnud info, et riik pakub vajadusel elamispinda kuni neljaks kuuks ja kõik elavad hirmus, mis saab edasi, kui kuu aega täis kukub.

Hetkel on palju vabatahtlikke, kes pakuvad ukrainlastele tasuta elamiseks maja või korterit ja pahandavad, kui nende juurde juba kedagi elama ei saadeta.

Tallink Expressi hotellis 5-aastase lapsega viibiv Darja (nimed muudetud) räägib, et ukrainlased on segaduses ja hirmul, sest neil puudub täpsem info, mis neist edasi saab.

Ka Dzingeli hotellis viibiv Irja tunnistab murelikult, et ei tea, kuhu poole joosta ja kelle poole pöörduda. Tema on kuidagi saanud aru nii, et võib oma 6-aastase lapsega viibida hotellis kuni 29. märtsini. Osad kaasmaalased tema hotellist aga teavad millegipärast, et võivad seal olla 31. märtsini.