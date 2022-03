SÕJAPÄEVIK (32. päev) | Vene väed püüavad ukrainlasi Donbassis kotti tõmmata

Ukraina ja Venemaa delegatsioon peavad töönädala esimeses pooles Türgis läbirääkimisi, kuid lugedes ukrainlasi, ei maksa sealt suuri tulemusi oodata, vähemasti mitte veel. Ukraina sõjaväeluure süüdistab venelasi hoopis riigi kaheks jagamise plaanis – nii nagu on praegu Koreas.

Kaardil on pöördunud sõda juba Venemaa vastu, Kiievi ümber on kaotatud positsioone ja seis pole palju parem teisteski okupeeritud kantides. Ametlikult on Kreml nüüd sõja „esimese etapi“ eesmärgid saavutanud ja asub Donbassi kaitsma, kuid seda on raske veenvalt selgitada isegi riigi propagandistidel.