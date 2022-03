Omikroni laine külvab Eestis eriti rohkelt surma

„TURUOSA“ 100 PROTSENTI: Terviseamet teatas eelmisel nädalal, et sekveneerimise andmetel nakatuvad eestlased üksnes omikron-tüvesse. Too nakkab kergemini kui varem levinud deltatüvi. Omikron-tüvedest ligi 85 protsenti moodustab omakorda variant BA.2.

Our World in Data andmebaas näitab, et Eesti viimase seitsme päeva keskmine surmade arv miljoni elaniku kohta oli nädala alguse seisuga 5,01. Vastav näitaja oli suurem vaid eriti kõrge koroonalaine käes vaevlevas Hongkongis (24,61), aga ka Kaimanisaartel (6,45), Lõuna-Koreas (6,35) ja Leedus (5,58). Kohe Eesti taga asub selles mustas pingereas Läti (4,82).