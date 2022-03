„Kalle seisukohad on valed!“ põrutab Kalle Muuliga KAVA Kirjastust vedav reformierakondlane Valdo ­Vandpere. Silmas peab ta muidugi poliitilisi seisukohti, mille üle ta Isamaasse kuuluva Muuliga reedeste tennisemängude ajal vaidleb. Muuli on siis just tulnud Kuku raadio saatest ja osa tenniseplatsi rendiajast kulub sõpradel puhtalt vaidlemisele. Nüüd tuleb neil ootamatult vaielda üheskoos ja võimalik, et ka kohtus.