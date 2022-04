Mart Maastik Parempoolsete välja heitmisest: reeturitega ei taha keegi ühe laua taga istuda

Kui muud argumendid otsa said, siis lõid „parempoolsed“ lauale kaardi, et sõja ajal ei tohigi erakond oma muredega tegeleda, vaid peame tegelema tähtsamate küsimustega. Esiteks on Isamaa Vene agressiooni suhtes üks kõige sõnakamaid ja tegusamaid erakondi Eestis. Isamaa algatusel on võetud vastu mitmeid Ukraina toetusavaldusi nii Riigikogus kui kohalikes omavalitsustes, meie erakonna juhtivad poliitikud on sõitnud toetuseks ka Ukrainasse. Rääkimata sellest, et Isamaa on juhtinud tähelepanu Venemaa agressiivsele hoiakule naabrite suhtes juba aastaid. Päris Isamaa inimesed rääkisid sellest ka ajal, mil „parempoolsete“ jaoks oli see vähetähtis küsimus. Kuid sellest argumendist tuleb välja ka selle seltskonna suhtumine. Kui erakonna sisemisi vastuolusid ja Isamaa kahjustamist peetakse teisejärguliseks küsimuseks, siis näitab see ilmekalt, mida „parempoolsete“ juhid oma (tänaseks juba endisest) erakonnast arvasid.