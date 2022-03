SÕJAPÄEVIK (35. päev) | 60kilomeetrist kolonni mäletate? Kiievi alt taanduvad Vene väed on ukrainlastele magus sihtmärk

Rahu Ukrainas otsustatakse lahinguväljal. Aga läbirääkimised? Nii Sergei Lavrov kui Volodõmõr Zelenskõi ütlevad, et on tehtud edusamme. Ent Venemaal on veel vara kaotust tunnistada. Võimalik, et Vladimir Putin ei teadnudki kaotustest midagi. Nii nagu USA luure teatavaks tegi, siis ajasid Vene kindralid Putinile puru silma. Šoigu kartis talle tõtt öelda.

Nüüd kogub Venemaa väed kokku ja läheb uuele katsele. Lootus on teha suur pealetung Ukrainale idast, võita midagigi, et läbirääkimistel oleks võit, millega kaubelda. Muidugi rahu iseenesest ei ole Ukrainale ahvatlev eesmärk. Õppetund ajaloost on olemas. 1996. aastal kuulutas Venemaa sõjale Tšetšeenias lõpu, et kolm aastat hiljem see riik hävitada.