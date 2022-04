Välisministeeriumi asekantsler Rein Tammsaar: Venemaa laguneb

Kui stabiilne Putini võim praegu on? Kas on mingit šanssi, et režiim kukub?

Ma sellistes kategooriates ei räägiks. Keegi seda režiimi vahetama sinna ei lähe. Lõpuks vastutavad venemaalased ise selle eest, keda nad tahavad oma juhtidena näha. Paljud olid tänavatel ja ka protestisid selle sõja vastu. Ega see sõda nüüd üleliia populaarne ka ei ole, aga selle toetajaid on veel palju.

Kes Putini lähiringis on, kes teda mõjutada suudaksid? Me soovime oligarhe püüda, aga ilmneb, et neil ei olegi nii palju võimu.

Eks see ring on aja jooksul koomale tõmmanud. Praegu arvatakse, et siseringis on 5–6 inimest. Võib arvata, et sõja tulemusena tõmbub ring veelgi koomale. Kõik suuremad otsused langetab Venemaa president väidetavalt siiski ainuisikuliselt.

Venemaal oli sama stardipakk mis Eestil ja Poolal, aga riik on lastud sinnamaani, kus üks mees ongi võimul. Kas õigel ajal jäi reageerimata?

90ndate alguses oli nn Pere ja mõned oligarhid, kes olid Pere ümber. See oli võimustruktuuri kese. Asjad hakkasid muutuma pärast seda, kui Vene üldsusele tutvustati Vladimir Putinit.