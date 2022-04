Keda Putin veel kuulab? Olukorrast presidendi siseringis

Isegi nii eraldatud liidri jaoks nagu Vladimir Putin, peaks Ukrainast saabuvate halbade uudiste voolu olema võimatu ignoreerida.

Eelmisel nädalal toimunud kiire taganemine Kiievist, selle käigus maha jäetud Vene sõdurite laibad ning sajad mahapõlenud tankide ja teiste sõjamasinate vrakid on muutnud selgeks Vene armee läbikukkumise mõõtmed. Kiievile nokaudi löömisest on loobutud ja Venemaa seisab vastamisi kõige karmimate sanktsioonidega, mida eales ühele maailma superjõule määratud on.

Kas Venemaa liidri juhatas sellele rajale jah-meeste kaadri edastatud valeinfo? Just seda kinnitasid eelmisel nädalal USA ja Euroopa luureasutused, väites, et Kremli juht raevutseb nüüd oma nõunike, aga eriti sõjaväejuhtkonnaga, kes teda sellesse jamasse mässisid.