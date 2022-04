Võttemeeskond, kelle tuntumad teosed on „Rannamaja“, „Poissmeeste pidu“ ja „Tüdrukute õhtu“, lubab, et selle suve hitt on eelmistest veelgi põrutavam.

Operaator Kõpsu sõnul annab saatemeeskond Club Hollywoodi ukse taga järjekorras ootavatele inimestele piiramatus koguses viinapudeleid kätte ja paneb kaamerad tööle.